Mercato - OM : La prochaine grosse vente de McCourt déjà identifié !

Publié le 14 mars 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM sera contraint de boucler plusieurs ventes lors du prochain mercato estival, Morgan Sanson pourrait rapporter entre 25 et 30M€.

« Mon avenir ? Je suis concentré uniquement sur cette saison et sur la qualification en Ligue des Champions. Et tout ce qu’on peut dire sur la suite, après juin, ce n’est pas le moment d’en parler aujourd’hui », confiait Morgan Sanson début février en conférence de presse, laissant ainsi planer un gros doute sur sa présence à l’OM la saison prochaine. En effet, alors que le club phocéen présente actuellement un déficit conséquent de 90M€, il faudra vendre plusieurs éléments en fin de saison pour soulages les finances de Frank McCourt. Et Sanson pourrait rapporter une certaine somme à l’OM.

Sanson, c’est 25/30M€ ?

Comme l’a annoncé 20 Minutes vendredi, le prix de vente de Morgan Sanson oscillera entre 25 et 30M€ en fin de saison. Et l’ancien milieu de terrain de Montpellier, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l’OM, pourrait donc être une belle plus-value puisqu’il n’avait coûté que 12M€ à son arrivée au club, en janvier 2017.