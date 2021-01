Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La concurrence est au rendez-vous pour ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 19 janvier 2021 à 20h15 par Th.B.

Dans les petits papiers de l’OM bien que le club phocéen semble être en passe de boucler l’arrivée d’Arkadiusz Milik, Gaëtan Laborde pourrait filer entre les doigts de Pablo Longoria. Cependant, West Ham a encore fort à faire pour parvenir à ses fins avec le joueur de Montpellier.

Certes, l’OM serait idéalement placer dans le dossier Arkadiusz Milik et pourrait témoigner de l’arrivée du buteur polonais du Napoli dans les prochaines. Cependant, cela ne veut pas dire que Pablo Longoria ait clos les autres opérations ouvertes dans sa quête d’un attaquant. Parmi les pistes explorées, le directeur du football de l’OM se serait penché sur la situation de Gaëtan Laborde, au même titre que West Ham qui aurait même formulé une offre de 18M€ selon The Daily Telegraph . Mais le président de Montpellier a donné le ton dans cette opération sur le plateau de Téléfoot La Chaîne lundi soir. « Est-ce qu’il y a eu des offres concrètes pour Laborde ? Non, non. Aucune. Je n’ai pas eu d’offre ce matin. Il y a eu un appel de l’agent de Gaëtan qui m’a parlé de l’intérêt de West Ham. Mais je n’ai pas de proposition officielle pour Gaëtan ». Voici le message que Laurent Nicollin a fait passer. De quoi clore ce dossier ? Pas vraiment.

West Ham ne lâcherait rien pour Laborde