Mercato - OM : La CAN pour décider d’un transfert à Marseille ?

Thomas Bourseau

La Coupe d’Afrique des nations aura lieu de la mi-janvier à la mi-février en 2024. L’occasion pour Ismaïla Sarr de se racheter du crédit auprès de Gennaro Gattuso et de la direction de l’OM. Moins important qu’auparavant à Marseille, l’ailier sénégalais devra prouver sa valeur à l’OM grâce à la CAN selon La Minute OM.

La Coupe d’Afrique des nations, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février prochain pourrait bien priver certains clubs de Ligue 1 de leurs joueurs africains pendant près d’un mois. De quoi pousser les dirigeants à se ruer sur le marché hivernal des transferts afin de combler leurs absences ? Pablo Longoria, en sa qualité de président de l’OM a annoncé la couleur en conférence de presse jeudi midi.

Longoria : «Ce serait une erreur de faire un recrutement pour six semaines. Une erreur massive»

« La CAN et la blessure de Rongier, ainsi que celle de Correa... A-t-on besoin pour un mois et demi d'améliorer la situation ? Oui. Mais pas que pour nous. Mais oui, on a une nécessité à court terme de réduire l'impact. On aura un calendrier plus souple, mais ce serait une erreur de faire un recrutement pour six semaines. Une erreur massive. Sinon, on va finir avec un effectif de 25 ou 26 joueurs. Il faut trouver l'équilibre. On doit chercher à limiter l'impact de la CAN » . Confiait le président de l’OM dans des propos rapportés par Le Phocéen. La Coupe d’Afrique des nations pourrait cependant décider de l’avenir d’un joueur de l’OM perdant de plus en plus d’importance aux yeux de l’entraîneur Gennaro Gattuso.

La CAN pourrait dicter l’avenir d’Ismaïla Sarr à l’OM