Mercato - OM : Jackpot pour Bakambu avec le projet McCourt !

Publié le 13 janvier 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Nouvelle recrue bouclée par l’OM en coulisses, Cédric Bakambu a négocié un salaire relativement confortable avec la direction du club phocéen.

Si le mercato hivernal de l’OM a surtout fait couler beaucoup d’encre dans le sens des départs depuis son ouverture le 1er janvier dernier, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli restent à l’affût des bonnes affaires sur le marché des transferts ! À ce titre, ils ont réussi à boucler l’arrivée de Cédric Bakambu (30 ans), alors que le buteur congolais avait résilié son contrat avec le club chinois du Beijing Guoan au début du mois. Et l’OM a rapidement eu les faveurs de l’ancien Sochalien au moment des négociations…

Un gros salaire négocié par Bakambu à l’OM

En effet, Cédric Bakambu va s’engager pour deux ans et demi au sein du projet McCourt, alors qu’il disposait également d’une proposition du FC Séville. Mais comme l’a annoncé L’Equipe mercredi, l’OM a réussi à creuser l’écart sur le plan financier avec un salaire confortable offert au buteur congolais, ainsi qu’un contrat plus long que le club sévillan qui ne lui proposait qu’une pige de six mois. Cédric Bakambu a donc réussi à négocier un deal très intéressant pour son arrivée à l’OM.