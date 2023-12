Mercato - OM : Il lâche une réponse cash à Marseille

Axel Cornic

A la recherche de renforts, Pablo Longoria pourrait une nouvelle fois se tourner vers la Serie A lors de ce mercato hivernal. Déjà lié à l’Olympique de Marseille cet été, Daichi Kamada pourrait en effet animer les débats en janvier, puisqu’il ne joue que très peu à la Lazio et ne semble pas heureux sous les ordres de Maurizio Sarri.

Initialement pisté pour pallier le départ de Mattéo Guendouzi, Daichi Kamada est passé sous le nez de l’OM et s’est retrouvé dans le même vestiaire que le Français, du côté de la Lazio. Mais les choses ne se passent pas au mieux pour lui en Serie A et un nouveau départ est déjà annoncé.

Kamada ne bougera pas cet hiver

Cela ne devrait toutefois pas se faire cet hiver ! D’après les informations de TMW , Daichi Kamada aurait informé les clubs intéressés par le biais de ses agents, qu’il ne bougera pas en plein milieu de saison. S’il semble assez convaincu de quitter la Lazio, il voudrait vraisemblablement attendre l’été 2024.

Rendez-vous cet été ?

Cette nouvelle n’est pas forcément mauvaise pour l’OM. Car son contrat se termine le 30 juin prochain et la clause de prolongation ne peut être activée que par lui, ce qui pourrait en faire une des occasions en or du mercato estival. A noter que Marseille n’est pas la seule destination possible, puisque l’autre option du Japonais serait le FC Valence.