Mercato - OM : Il brille au Qatar, Longoria pourrait en profiter avec une jolie vente

Si l’OM veut recruter cet hiver, il faudra d’abord vendre. Avec le dossier Gerson qui s’éternise, Pablo Longoria va devoir trouver des solutions. Vu les belles performances de Bamba Dieng en Coupe du monde avec le Sénégal, le président marseillais pourrait réaliser une jolie vente si sa cote explose.

Ce n’est un secret pour personne, l’OM a besoin de liquidités. L’été dernier, Pablo Longoria a tenté de vendre plusieurs joueurs dont Bamba Dieng. L’international sénégalais a été mis à l’écart et devait s’envoler pour l’OGC Nice, avant d’avoir été proche de Lorient et Leeds. Finalement, Dieng a raté sa visite médicale et est revenu à Marseille.

Dieng décisif avec le Sénégal

Réintégré au groupe par Igor Tudor, Bamba Dieng a eu l’occasion de se montrer avec l’OM. Mais actuellement, c’est au Qatar que l’attaquant de 22 ans fait ses preuves. Même s’il est remplaçant avec le Sénégal, Dieng a inscrit un but sur cette Coupe du monde.

Une belle vente en vue pour Longoria ?

Des performances intéressantes qui pourraient permettre à l’OM et Pablo Longoria de réaliser une jolie vente. Si Bamba Dieng continue d’être performant sur ce Mondial, sa cote pourrait exploser. Une aubaine pour l’OM qui a besoin de vendre s’il veut recruter cet hiver.