Mercato - OM : Il boucle son transfert malgré cette polémique avec la France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis la finale de la Coupe du monde 2022, une sorte de rivalité s’est créée entre l’équipe de France et l’Argentine, qui s’est poursuivie l’été dernier lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. S’il y a parfois eu des tensions entre les deux sélections, cela n’a pas freiné Geronimo Rulli au moment de choisir de rejoindre l’OM.

Après la finale de la Coupe du monde 2022, l’équipe de France et l’Argentine se sont retrouvées cet été en quart de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une rencontre remportée par Thierry Henry et ses hommes et qui s’était terminée par des échauffourées, preuve de la rivalité entre les deux sélections depuis le Mondial au Qatar. Titulaire dans les cages de l’Albiceleste pendant les JO, cela n’a pas refroidi Geronimo Rulli de s’engager avec l’OM cet été.

Rabiot : L'OM a conclu un pacte avec Deschamps ? https://t.co/LxzvV8Z0iV pic.twitter.com/kuS5z4BsKf — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

«Ici à Marseille, les gens aiment leur club, ils comprennent notre attachement au maillot argentin»

« Pas du tout. Cela a été une décision très facile à prendre, parce que je gardais un bon souvenir de Montpellier, où j'ai joué six ou sept mois », a expliqué Geronimo Rulli, dans un entretien accordé à L'Équipe. « Nous, les Argentins, nous vivons pour le football. Quand il s'agit de notre pays, de notre sélection, nous utilisons toutes les méthodes pour gagner, de quelque manière que ce soit. Ici à Marseille, les gens aiment leur club, ils comprennent notre attachement au maillot argentin. Marseille, comme Naples, vit le foot différemment. Et c'est rare en Europe. J'ai joué en Espagne, à l'Ajax, là-bas, s'ils gagnent, c'est génial, s'ils perdent, ils sont tristes trois heures. Chez nous, impossible, c'est grave de perdre, il faut des jours pour s'en remettre. »

«France-Argentine est devenu un classique»

« Moi, pour mon pays, je donnerais la vie, et dans le foot, c'est pareil, nous voulons représenter notre pays du mieux possible », a poursuivi Geronimo Rulli. « Pendant la finale du Mondial 2022 (3-3, 4-2 aux t. a. b. pour l'Argentine), il s'est passé beaucoup de choses, cela a été l'un des plus beaux matches de l'histoire du foot, éprouvant aussi, je n'ai jamais autant souffert de ma vie pendant une rencontre ! Ensuite, il y a eu les JO et on savait où on mettait les pieds. France-Argentine est devenu un classique. Nous avons senti une hostilité dans le stade, mais nous, on adore ça ! Je vous mentirais si je vous disais que cela nous dérange. Cela nous motive, l'idée de battre la France chez elle pendant les JO, mais, cette fois, on a été éliminés, cela fait partie du foot. »