Mercato - OM : Il annonce son transfert en privé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cet été, Leonardo Balerdi pourrait voir un de ses coéquipiers de la sélection argentine le rejoindre à l’OM en la personne de Facundo Medina. Ce dernier est l’une des priorités de la direction olympienne en défense, mais le RC Lens demanderait entre 20 et 25M€ pour s’en séparer. Le joueur quant à lui a déjà confié au capitaine marseillais son envie de le retrouver dans la cité phocéenne.

Après avoir attiré Angel Gomes (24 ans) et CJ Egan-Riley (22 ans) libres à la fin de leur contrat avec le LOSC et Burnley, l’OM aimerait bien s'attacher les services de Facundo Medina. Comme indiqué par L’Équipe, les dirigeants marseillais aimeraient qu’il soit à la disposition de Roberto De Zerbi dès la reprise de l’entraînement le 7 juillet prochain, mais pour cela, il va falloir réussir à trouver un terrain d’entente avec le RC Lens, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028.

Toujours pas d’accord entre l’OM et le RC Lens Ce qui risque de s’avérer difficile. D’après les informations de La Provence, les Sang et Or demanderaient toujours entre 20 et 25M€ pour laisser partir l’international argentin (7 sélections), qui bénéficie d’un bon de sortie. À l’heure actuelle, l’OM ne serait pas enclin à répondre aux attentes du RC Lens, même si le club olympien peut compter sur la volonté du joueur. En effet, Facundo Medina voit d’un œil un transfert à Marseille cet été, ce qu’il a déjà eu l’occasion de confier à son ami Leonardo Balerdi.