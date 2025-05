Mercato - OM : Il annonce du lourd en direct, Benatia va régaler

La saison prochaine, l’OM aura la chance de disputer la Ligue des champions, après une saison sans coupe d’Europe. Pour essayer de ne pas faire que de la figuration en C1, le club phocéen va mettre le paquet cet été pour se renforcer. Selon Karim Zéribi, le mercato marseillais sera de qualité, notamment grâce à un homme : Medhi Benatia.

La saison de Ligue 1 a rendu son verdict et on connaît donc les clubs qui auront la chance de disputer la Ligue des champions. Le PSG, l’OM et l’AS Monaco sont sûrs de jouer la C1, et Nice devra passer par des tours qualificatifs pour les rejoindre.