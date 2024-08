Mercato - OM : Gros mensonge de la prochaine recrue ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par l’OM avec qui il a déjà trouvé un accord contractuel, Elye Wahi apparaît comme la nouvelle grande priorité du club phocéen qu’il souhaite lui aussi absolument rejoindre. Pourtant, par le passé, le buteur du RC Lens avait clairement indiqué qu’il ne porterait jamais la tunique de l’OM, et il est désormais rattrapé par ce mensonge.

Et si l’OM avait enfin trouvé son buteur tant attendu depuis le début du mercato estival ? L’EQUIPE a révélé une vif intérêt des dirigeants marseillais pour Elye Wahi (21 ans), et une offre de 20M€ a même été formulée au RC Lens pour tenter de boucler au plus vite ce transfert, alors que Wahi est en instance de départ chez les Sang et Or.

Mercato : Un joueur veut signer à l’OM après son aventure à Paris ! https://t.co/dx9W9AybJp pic.twitter.com/xqn3GZFplE — le10sport (@le10sport) August 7, 2024

Wahi est chaud pour l’OM !

L’EQUIPE insiste d’ailleurs sur la grande motivation d’Elye Wahi à signer le plus rapidement possible avec l’OM, et annonce même qu’un accord contractuel a déjà été trouvé. Le quotidien sportif est clair : le buteur du RC Lens ne veut que le club phocéen pour son avenir. Et pourtant, cet enthousiasme pour l’OM n’a pas toujours été une évidence chez Wahi, loin de là…

« Jamais à l’OM, c’est une certitude »

Une vidéo fait le buzz depuis quelques heures sur les réseaux sociaux, et met en évidence un gros mensonge d’Elye Wahi. Il s’agit d’un entretien accordé à France Bleu, datant de plusieurs années, dans lequel le buteur du RC Lens affirme qu’il ne signera jamais à l’OM : « Le maillot que je ne porterai jamais ? Marseille. C’est une certitude », répond sèchement Wahi, qui est désormais rattrapé par ses propos.