Mercato - OM : Gros coup dur pour Pablo Longoria !

Publié le 17 août 2021 à 3h30 par A.M.

Sur le départ de l'OM, Boubacar Kamara susciterait l'intérêt du Séville FC qui doit toutefois vendre Jules Koundé avant de passer à l'action. Et Julen Lopetegui ne semble pas décidé à le vendre.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'OM, Boubacar Kamara pourrait partir cet été. Le Séville FC semble être la destination la plus probable pour le jeune Marseillais. Mais le club andalou doit vendre Jules Koundé avant de transmettre une offre à l'OM. « Pour l'instant il n'y a aucune offre concrète concernant Jules mais il y a des clubs qui ont manifesté leur intérêt. Il veut savoir ce que l'avenir lui réserve mais je n'en ai aucune idée ! Il est dans un club qui a une mode de fonctionnement bien précis et on ne le changera pas : si une offre importante sur mon bureau, elle sera acceptée », confiait toutefois Monchi récemment. Une situation confirmée par Julen Lopetegui.

Séville retient toujours Koundé