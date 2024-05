Mercato - OM : Gros coup de froid pour Sergio Conceiçao ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Semaine décisive dans le dossier du prochain entraîneur de l'OM. Pablo Longoria et Mehdi Benatia espère annoncer le successeur de Jean-Louis Gasset dans les prochains jours. Selon nos informations, la piste Sérgio Conceição est prioritaire. Mais selon une source proche de ce dossier, il reste encore plusieurs étapes à franchir avant de parvenir à un accord.

L'OM n'a plus d'entraîneur. Sur le banc du club marseillais depuis février dernier, Jean-Louis Gasset a pris sa retraite après la dernière journée de Ligue 1. Le poste est vacant, mais il ne devrait plus l'être pour très longtemps.

L'OM insiste pour Sérgio Conceição

En coulisses, Pablo Longoria et Mehdi Benatia enchaînent les rendez-vous. Comme annoncé par le 10Sport.com, le président de l'OM s'est rendu au Portugal le 14 mai dernier pour rencontrer Sérgio Conceição, dont l'avenir au FC Porto est de plus en plus incertain.

Une source dément une rencontre avec Sérgio Conceição