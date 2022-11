Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour la succession de Payet

Publié le 3 novembre 2022 à 00h45

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec un Dimitri Payet dans le dur, l’OM continue de lui chercher un successeur. Si Amine Harit réalise un bon début de saison pour son retour, Pablo Longoria souhaiterait toujours attirer Ruslan Malinovskyi. L’international ukrainien ne joue plus avec l’Atalanta Bergame, un transfert se profile donc cet hiver.

Il était l’homme à tout faire de l’OM la saison dernière, il n’est plus qu’une solution de repli. Contre Tottenham, malgré le score et la physionomie du match, Dimitri Payet n’est même pas entré en jeu. Igor Tudor continue de s’en priver et en interne, l’OM cherche toujours un joueur dans son profil.

Premier échec avec Malinovskyi

L’été dernier, Pablo Longoria a tenté de faire venir Ruslan Malinovskyi en fin de mercato. Après avoir tenté de l’échanger avec Cengiz Ünder, le président de l’OM s’est finalement heurté aux exigences de l’Atalanta Bergame. Pas de quoi l’abattre pour autant.

OM : Fiasco à Marseille, Igor Tudor a pris une grande décision qui a plombé ses joueurs https://t.co/tCoanPW6jL pic.twitter.com/sXOFGGujHY — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

L’OM va revenir à la charge