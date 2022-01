Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt est déjà mobilisé pour l’été prochain !

Publié le 7 janvier 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Le départ de Jordan Amavi étant désormais bouclé, l’OM peut se projeter sur ses prochaines recrues de cet hiver et de l’été prochain. Et Jorge Sampaoli a évoqué le sujet avec Pablo Longoria mais également Frank McCourt…

En situation financière assez délicate, l’OM est obligé de se séparer de certains éléments pour pouvoir envisager de se renforcer. Le club phocéen, qui vient de boucler le départ en prêt avec option d’achat de Jordan Amavi à l’OGC Nice, devrait donc chercher à recruter avant la fin du mercato hivernal, mais prépare également l’été prochain en impliquant son propriétaire Frank McCourt dans les discussions. Jorge Sampaoli, l’entraîneur de l’OM, l’a expliqué jeudi en conférence de presse.

« On a beaucoup parlé avec Longoria et McCourt »