Foot - Mercato - OM

OM : Faire revenir William Saliba, c’est possible ?

Publié le 29 juillet 2022 à 06h00 par Thibault Morlain

L’été dernier, l’OM avait sauté sur l’occasion pour récupérer William Saliba, qui n’entrait pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal. Un choix payant puisque l’international français a été l’un des patrons défensifs de Jorge Sampaoli. De quoi donner l’envie à Pablo Longoria de le conserver, mais faute d’option d’achat, Saliba est retourné à Arsenal où on semble enfin compter sur lui et une place lui est réservée. Pour autant, à l’OM, on ne perdrait pas espoir à propos d’un retour du défenseur central…

Faute d’option d’achat, l’OM a dû laisser partir William Saliba à la fin de la saison. L’international français a ainsi fait son retour à Arsenal. Une grosse perte sportive pour les Phocéens qui se sont considérablement renforcés en défense centrale avec les arrivées de Gigot, Mbemba et Touré. Pour autant, l’ombre de Saliba continue encore de planer du côté de Marseille. Faut-il alors encore y croire pour un retour du joueur d’Arsenal ? Cela semble plus compliqué que jamais…

L’OM est optimiste

Pourtant, du côté de l’OM, on serait visiblement optimiste. En effet, ce jeudi, L’Equipe assure que la direction phocéen serait toujours à l’affût concernant la situation de William Saliba et l’optimisme serait ainsi présent à Marseille. Pourtant, quand on regarde la situation du Français du côté d’Arsenal, difficile d’y voir des motifs d’espoir pour l’OM.

Mercato - OM : Un incroyable retour en préparation pour Saliba ? https://t.co/z3Opyjm9EC pic.twitter.com/c1pTAsurNq — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

Arsenal compte sur Saliba

En effet, au contraire des dernières années, William Saliba a enfin une place dans l’effectif d’Arsenal et entre dans les plans de Mikel Arteta. D’ailleurs, en marge de la pré-saison des Gunners, l’entraîneur espagnol a multiplié les déclarations fortes concernant Saliba. « Je suis vraiment content de voir la façon dont il joue, la façon dont il s'est adapté à l'équipe, la maturité dont il fait preuve à 21 ans, et qu'il continue à montrer. Nous allons continuer à le développer, il a un énorme potentiel, il est déjà un joueur de haut niveau et nous devons le rendre encore meilleur », expliquait Arteta.



De plus, de son côté, William Saliba a également fait savoir sa volonté de s’imposer enfin à Arsenal cette saison. « Mon plan est de me battre et de travailler avec l’équipe, de gagner autant que possible et de grandir davantage. Ça fait du bien d’être de retour et de commencer la présaison. Je suis tellement excité de continuer à m’entraîner et à jouer dans les matchs amicaux », avait-il lâché.

Un nouveau contrat pour Saliba ?