OM : Longoria tente un coup improbable sur le mercato

Publié le 27 juillet à 01h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Prêté avec succès à l’OM par Arsenal la saison passée, William Saliba semble bien parti pour rester chez les Gunners qui comptent enfin lui donner sa chance. Et pourtant, Pablo Longoria a encore tenté une manœuvre désespérée pour faire revenir le défenseur français à l’OM cet été.

Depuis le début du mercato estival, l’OM enchaine les recrutements au poste de défenseur central avec les arrivées d’Isaak Touré, Chancel Mbemba ainsi que le retour de prêt de Samuel Gigot qui avait signé l’hiver dernier. Et pourtant, Pablo Longoria vise un autre gros coup dans ce secteur pour l’OM…

Longoria n’a pas oublié Saliba

Comme l’a annoncé le journaliste Fabrizo Romano, Longoria a fait le déplacement à Londres lundi soir pour diner avec l’agent de William Saliba dans l’optique d’un retour du défenseur français d’Arsenal, qui avait été prêt avec succès à l’OM la saison passée. Mais ce dossier semble pourtant inatteignable.

L’OM ne peut plus lutter pour Saliba