Mercato - OM : Eyraud va boucler un renfort de poids !

Publié le 1 septembre 2020 à 20h45 par A.M.

Après avoir bouleversé son organigramme, l'Olympique de Marseille poursuit sur sa lancée et devrait attirer David Friio afin de prendre en main la cellule de recrutement.

Après la qualification pour la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille a lancé la phase 2 du projet McCourt. Il s'agira essentiellement de réaliser du trading de joueurs, les finances du club phocéen étant dans le rouge. Afin de mener à bien ce projet, Jacques-Henri Eyraud a décidé de modifier de façon importante son organigramme. Après le départ d'Andoni Zubizarreta de son poste de directeur sportif, Hugues Ouvrard a été nommé head of business et Pablo Longoria a récupéré le poste de head of football. Mais ce n'est pas terminé.

David Friio débarque pour le recrutement