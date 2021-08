Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme désillusion dans ce dossier à 15M€ pour Longoria !

Publié le 31 août 2021 à 20h45 par Th.B.

Président de l’OM, Pablo Longoria compterait vendre avant la fin du mercato. Mais Duje Caleta-Car lui mettrait des bâtons dans les roues.

Duje Caleta-Car ne figure plus parmi les premiers choix de Jorge Sampaoli cette saison puisque le technicien argentin privilégie ses recrues Luan Peres et William Saliba notamment dans sa défense à trois. Cependant, le transfert de l’international croate n’en serait pas plus simple en l’état. Certes, le FC Séville et surtout Wolverhampton seraient intéressés par ses services. Le pensionnaire de Premier League aurait même formulé une offre de 15M€ pour boucler ce dossier à l’OM. Néanmoins, ce serait le joueur en personne qui devrait faire capoter cette opération.

Caleta-Car ne veut pas rejoindre Wolverhampton !