Mercato - OM : En direct, il hallucine du dernier transfert à Marseille

Thibault Morlain

Ce mardi, l’OM a officialisé sa deuxième recrue du mercato hivernal. Après Jean Onana, le club phocéen cherchait un arrière gauche et c’est Ulisses Garcia qui a été recruté, débarquant en provenance de Suisse et des Young Boys de Berne. A 28 ans, le Suisse est loin d’être connu du grand public. Qu’en est-il alors du nouveau joueur de l’OM ? Les échos qui arrivent sont loin d’être prometteurs.

A l’occasion de ce mercato hivernal, la quête d’un latéral gauche était une priorité pour l’OM. Au final, avec le départ de Renan Lodi, ce sont deux joueurs qui pourraient rejoindre l’effectif de Gennaro Gattuso à ce poste. Ce mardi, l’OM a déjà bouclé une arrivée avec l’officialisation du transfert d’Ulisses Garcia. A 28 ans, le Suisse arrive en provenance des Young Boys de Berne, mais il y aurait de quoi s’inquiéter…



Mercato - OM : Un attaquant arrive à Marseille pour 8M€ https://t.co/hDPADODCTg pic.twitter.com/P0HyJWDtSz — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

« J’ai demandé si c’était une blague ou si c’était vrai »

Ayant des contacts en Suisse et ayant un oeil sur le championnat local, Polo Breitner s’est confié sur l’arrivée d’Ulisses Garcia à l’OM. Et au micro de RMC , le journaliste a fait part de son étonnement devant cette opération : « Quand l’information est tombée, moi je suis tombé par terre. J’ai appelé en urgence mes contacts en Suisse et j’ai demandé si c’était une blague ou si c’était vrai. Il faut savoir ce qu’est le championnat suisse. C’est un championnat de seconde pour ne pas dire de troisième zone, qui a tous ses jeunes qui partent très tôt, notamment en Bundesliga. Donc un joueur de 28 ans, qui est bon dans son championnat, ça n’existe pas. Ça veut dire qu’il serait déjà parti depuis longtemps ? Bien entendu ».

« S’il est titulaire à l’OM à 28 ans, c’est que l’OM est en seconde division »