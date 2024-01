Mercato - OM : En dépression, il décide de claquer la porte

Thibault Morlain

Parti une première fois de l’OM à l’été 2015, Florian Thauvin a claqué une seconde fois la porte du club phocéen en 2021. Arrivé au terme de son contrat et malgré les propositions de Pablo Longoria pour prolonger, le Français n’a pas voulu rester à Marseille. Et pour cause, mentalement, Thauvin n’y était plus…

A l’OM, Pablo Longoria aura tout fait pour prolonger Florian Thauvin. Plusieurs propositions sont arrivées entre les mains de l’international français, mais ce dernier n’a pas jugé bon de continuer à Marseille. En 2021, arrivé au terme de son contrat, Thauvin a donc quitté l’OM et par la suite, il a rebondi au Mexique, chez les Tigres.

« J’ai eu un début de dépression »

Pourquoi Florian Thauvin a-t-il quitté l’OM en 2021 ? Pour Carré , l’actuel joueur de l’Udinese a justifié son choix, expliquant : « L’OM, c’est un club exceptionnel, mais sur la durée, c’est dur pour un joueur psychologiquement de garder le cap. Moi dans mon choix, j’arrivais à un moment où j’avais besoin de voir autre chose et de vivre une nouvelle aventure. J’avais senti qu’un moment donné j’ai eu un début de dépression ».

« J’avais besoin de faire balle neuve »