Mercato - OM : De Zerbi reçoit une réponse pour ce phénomène

L'OM espère recruter Youssoufa Moukoko, en manque de temps de jeu au Borussia Dortmund et désireux de changer d'air pour relancer sa carrière prometteuse. Une première offre aurait été transmise au club allemand, mais elle aurait été jugée ridicule par la direction. C'est dans ce contexte que Lars Ricken a pris la parole

L’OM n’a pas terminé ses emplettes sur le marché des transferts. Alors que Geronimo Rulli est attendu à Marseille, le club phocéen tente de trouver un accord dans le dossier Youssoufa Moukoko. Les deux parties discuteraient d’un prêt avec option d’achat, mais on serait encore très loin d’un terrain d’entente.

Le BVB refuse une première offre

Selon les informations de Bild, l’OM serait passé à l’action dans ce dossier. La nature de cette proposition n’a pas filtré, mais elle aurait été jugée ridicule par la direction du Borussia Dortmund. Les négociations devraient se poursuivre entre les deux parties, mais Moukoko ferait pression pour rejoindre l’OM. L’attaquant de 19 ans aimerait rejoindre la Ligue 1 pour relancer sa carrière et retrouver du temps de jeu.

Le club allemand annonce la couleur

Mais ce jeudi, le directeur sportif du Borussia Dortmund a annoncé qu’il aimerait conserver son joueur. « J’ai une relation spéciale avec lui. Je crois que je l’ai fait venir au BVB quand il avait 11 ou 12 ans. Il a beaucoup progressé jusqu’au niveau international sénior. Nous avions quatre attaquants et maintenant nous en avons trois. Je pense que ce n’est pas si mal pour le moment en raison de son temps de jeu et son taux de réussite. Si des joueurs viennent nous voir et pensent qu’ils n’ont pas le temps de jeu qu’ils méritent, nous devons voir si nous sommes prêts à trouver une solution » a confié Lars Ricken en conférence de presse et dans des propos rapportés par But Football Club.