Mercato - OM : De Zerbi boucle le transfert d’un nouvel attaquant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse lundi à l’occasion de sa présentation officielle, Amine Gouiri a justifié son transfert à l’OM. Recruté pour environ 22M€, bonus compris, l’ancien attaquant du Stade Rennais a reconnu que, comme de nombreuses recrues avant lui, Roberto De Zerbi avait eu un rôle crucial dans son choix.

Depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM, plusieurs joueurs ont reconnu avoir signé à Marseille pour évoluer sous les ordres du technicien italien. C'est encore le cas d'Amine Gouiri. Recruté pour 22M€, bonus compris, l'attaquant arrivé en provenance du Stade Rennais pour 22M€, bonus compris, a également concédé que la présence de Roberto De Zerbi avait pesé dans sa décision.

De Zerbi met les choses au clair : Maupay indispensable à l'OM… mais attention à une condition surprenante ! ⚽️

➡️ https://t.co/XNTGPybzTS pic.twitter.com/VIQTU8Fz0U — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 4, 2025

De Zerbi a convaincu Gouiri

« Franchement, ça a beaucoup pesé dans ma décision. J'avais parlé avec lui avant de venir ici. C’est un coach que j’ai suivi à Brighton, et il me connaissait déjà depuis mon passage à Nice. C'est un entraîneur qui parle football de manière passionnée, et ça me parle aussi. Sa façon de faire jouer son équipe correspond à ce que j’aime sur le terrain. Je me vois parfaitement dans ce qu’il demande, et je pense que mes qualités s’accordent très bien avec ses attentes », confie-t-il en conférence de presse, avant d’en dire plus devant les médias.

«Franchement, ça a beaucoup pesé dans ma décision»

« J’ai échangé avec Medhi, ainsi qu’avec le président, qui me connaissait déjà depuis très longtemps. Franchement, ils m’ont présenté le projet et ça m’a tout de suite parlé, car je suis quelqu’un d’ambitieux. C’est un projet vraiment solide, qui vise la Ligue des Champions et, comme je l’ai dit tout à l’heure, qui veut ramener l’Olympique de Marseille sur la scène européenne. Donc, comme je suis ambitieux et que j’ai cette mentalité de gagnant, ce projet m’a énormément séduit », ajoute Amine Gouiri.