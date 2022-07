Foot - Mercato - OM

OM : Transfert bouclé pour la nouvelle priorité de Longoria ?

Publié le 23 juillet à 14h15 par Quentin Guiton

Pour la saison à venir, le nouveau coach de l’OM Igor Tudor souhaite mettre en place un schéma tactique à trois défenseurs centraux et deux pistons. Si à droite, Pablo Longoria a réussi à mettre la main sur Jonathan Clauss, c’est plus compliqué sur le côté gauche. En effet, la cible prioritaire à ce poste Nuno Tavares (Arsenal) serait sur le point de s’envoler…

Après un départ timide, le mercato de l’OM s’enflamme ! Et les Olympiens ont réussi à recruter à des postes prioritaires : un gardien numéro deux, trois défenseurs centraux, un attaquant et un piston droit. Il manque donc désormais un milieu de terrain pour remplacer Boubacar Kamara, qui pourrait être Jordan Veretout (AS Rome), et un piston gauche. Mais pour ce dernier poste, la tâche est compliquée pour l’OM…

Mercato - OM : Une nouvelle réponse tombe pour le transfert de Saliba https://t.co/ZrCkOnGpXV pic.twitter.com/3Zjp6xfch1 — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Aucune avancée pour Tavares…

Si Jonathan Clauss était la priorité de Pablo Longoria au poste de piston droit, Nuno Tavares l’était à gauche. Seulement, le joueur ne serait pas emballé à l’idée de rejoindre l’OM. Pire, les négociations entre Arsenal et Marseille seraient au point mort !

Direction l’Atalanta

Et il semblerait que cette piste s’envole définitivement pour l’OM. En effet, le journaliste Alfredo Pedulla révèle ce samedi que Nuno Tavares était sur le point de signer à l’Atalanta. L’opération pourrait se faire sous forme de prêt avec option d’achat. L’OM va donc devoir chercher ailleurs pour son piston gauche…