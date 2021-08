Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation à 2M€ dans le dossier Daniel Wass !

Publié le 12 août 2021 à 22h10 par D.M.

Le FC Valence aurait accepté de revoir ses demandes à la baisse pour le transfert de Daniel Wass. Le club espagnol serait prêt à se séparer du joueur en cas d'offre à 2M€.

La nouvelle priorité de Pablo Longoria est clairement identifiée. Le président de l’OM voudrait absolument renforcer le poste de latéral droit et s’active pour boucler les dossiers Pol Lirola (Fiorentina) et Daniel Wass. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le FC Valence, l’international danois ne serait pas opposé à un retour en Ligue 1, mais le club espagnol se montre dur en affaire. Selon la presse espagnole, l’OM aurait proposé la somme de 1,2M€, refusée par le FC Valence, qui exigeait 6M€.

Le FC Valence prêt à se séparer de Wass pour 2M€ ?