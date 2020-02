Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet indice de taille sur l’avenir de Villas-Boas !

Publié le 21 février 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que son avenir a plusieurs été remis en cause, André Villas-Boas semble bien se tourner vers l'avenir sur le banc de l'OM.

« Il faut déjà préparer la saison prochaine, c'est notre responsabilité avec Andoni. S'il y a des joueurs qui nous intéressent, il faut commencer à les contacter. Les prolongations de contrat aussi. On peut démarrer maintenant ». Présent en conférence de presse, André Villas-Boas n'a pas manqué d'afficher son intention de rapidement se mettre au travail afin de renforcer l'effectif de l'OM en vue de la saison prochaine. Alors que l'avenir du technicien portugais a régulièrement été commenté ces dernières semaines, il semble désormais ne plus avoir de doute pour son futur et insiste sur le fait qu'il se concentre déjà sur la saison prochaine avec Andoni Zubizarreta.

AVB se projette déjà sur la saison prochaine