Mercato - OM : C’est terminé pour ce transfert à 15M€

L’Olympique de Marseille, à la recherche d’un avant-centre pour épauler Amine Gouiri, semblait suivre de près Hamza Igamane. Mais selon plusieurs sources concordantes, le jeune attaquant marocain devrait finalement s’engager avec le LOSC. Une piste de plus qui s’éloigne pour l’OM, malgré l’intérêt réel de la direction phocéenne pour ce profil polyvalent.

En quête d’un avant-centre en vue de la saison prochaine, l’OM et Roberto De Zerbi multiplient les pistes. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont, entre autres, ciblé un jeune attaquant de 22 ans : Hamza Igamane . Mais d’après les informations de Foot Mercato, le LOSC aurait déjà un accord oral avec le joueur marocain estimé à 15 M€.

«Un joueur puissant et très technique»

Le journaliste avait notamment déclaré à propos de la piste de l’OM, pour le média Football Club de Marseille :

« C’est un joueur puissant et très technique, qui aime le ballon et sait l’utiliser. C’est un vrai 9, mais qui sait jouer ailier gauche et droit, voire même 10 (9 1/2)… Il a de beaux arguments à faire valoir. »