Mercato - OM : C'est signé, l'annonce surréaliste après le clash !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, le Stade Rennais a officialisé la signature de Valentin Rongier. Formé au FC Nantes, l'ancien milieu de terrain de l'OM a souvent chambré le club rouge et noir lorsqu'il défendait les couleurs des Canaris. D'ailleurs, Valentin Rongier a même échangé des piques avec M'Baye Niang. Interrogé juste après son transfert au Stade Rennais, le joueur de 30 ans a affirmé qu'il n'y avait jamais eu d'animosité. Les deux hommes s'étant même croisés en vacances à cette époque.

Formé au FC Nantes, Valentin Rongier a rejoint l'OM lors de l'été 2019, et ce, pour une somme proche de 13M€. Six années plus tard, le milieu de terrain de 30 ans a quitté Marseille. En effet, le Stade Rennais a officialisé la signature de Valentin Rongier ce lundi soir. Pourtant, le natif de Mâcon a chambré le club rouge et noir à plusieurs reprises lors de son passage chez les Canaris, ayant même échangé des piques avec M'Baye Niang.

«On a le droit de rigoler» Lors d'un entretien publié sur la chaine YouTube du Stade Rennais, Valentin Rongier a lâché toutes ses vérités sur sa relation avec M'Baye Niang, ex-pensionnaire du club rouge et noir. « Le chambrage avec M'Baye Niang ? J’ai jamais eu de problèmes avec lui en particulier. C’est juste qu’on a alimenté un petit peu ça par des piques. Lui, il ne s’est pas gêné, moi non plus. Et puis, on s’est même déjà revu en vacances, il n’y avait strictement aucune animosité. Mais pour moi, ça se perd un petit peu, je trouve ça dommage, parce qu’aujourd’hui, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Vous vous rendez compte déjà, les proportions que ça prend pour des petits chambrages. Donc c’est pour ça aujourd’hui, je suis déçu de me devoir un peu la tournure que ça prend, parce que je trouve que ça, c’est que du plus pour notre sport », a expliqué le nouveau joueur d'Habib Beye, avant d'en rajouter une couche.