Mercato - OM : «C’est grâce à ça», il dévoile la raison de son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Connu pour son caractère bien trempé, Neal Maupay l’a déjà montré depuis son arrivée à l’OM en provenance d’Everton l’été dernier, aussi bien sûr qu’en-dehors du terrain. Ce qui lui a parfois été reproché lorsqu'il évoluait en Angleterre, mais l’attaquant âgé de 28 ans ne compte pas changer pour autant et estime que c’est justement cela qui lui a permis d’arriver là où il en est aujourd’hui.

Que ce soit pour sa réponse à Nicolas Pallois après la victoire à Nantes (1-2), ou ses chambrages envers l’OL (2-3) et le RC Lens (1-3), les supporters de l’OM ont déjà pu avoir un avant-goût de la personnalité de Neal Maupay. Chambreur et avec un fort caractère, l’attaquant âgé de 28 ans ne s’en cache pas, bien au contraire.

« Je suis convaincu que si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce à ça, en grande partie »

« C’est ma marque de fabrique ce caractère ? Je sais qu’avec tout le monde, dans mon entourage, au club ou en dehors, je suis généreux, respectueux. Sur le terrain, la compétition, c’est différent. Mais je suis convaincu que si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce à ça, en grande partie. J’ai également de grosses qualités footballistiques, mais, à part si tu es l’un des meilleurs attaquants au monde, Haaland ou Mbappé… Cela m’a permis d’avoir la carrière que j’ai eue aujourd’hui. Ce serait une perte de temps d’essayer, parce que je suis footballeur, de jouer un rôle. J’en vois, d’anciens coéquipiers, qui ne sont jamais eux-mêmes. En fait, c’est un poids de toujours essayer de contrôler ce qu’on dit, de contrôler ce qu’on fait. J’ai eu cette réflexion, il y a quelques saisons en Angleterre, quand il y avait des critiques sur le fait que je parlais trop sur le terrain. Mais, en fait, c’est moi, je n’ai pas envie de changer qui je suis », a confié Neal Maupay, dans un entretien accordé à L’Équipe.

« Cela fait du bien, dans le foot »

L’attaquant de l’OM regrette que le football moderne soit parfois trop aseptisé : « Ben, c’est triste non ? Chacun est comme il veut. Cela me fait rire, je croise des supporters qui s’étonnent : “En fait, t’es un mec normal !” Ben, oui, moi, je suis normal. Cela fait du bien, dans le foot, quelques-uns sont comme ça… Après, c’est sûr que pour des joueurs internationaux, comme Mbappé, qui sont scrutés toute la journée, c’est plus compliqué, ils se créent peut-être une carapace. La pression, les médias, cela n’aide pas. »