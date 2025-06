Mercato - OM : C'est confirmé pour Neymar !

Au cours des derniers jours, une folle rumeur avait envoyé Neymar dans le viseur de l'OM. Fallait-il alors croire à une arrivée du Brésilien ? Thibaud Vézirian avait rapidement jeté un froid à ce scénario, expliquant que c'était certainement pour mieux prolonger du côté de Santos. Et le journaliste a vu juste en ce qui concernant ce dossier Neymar.

L'avenir de Neymar s'est retrouvé au coeur des interrogations dernièrement. Et voilà que le Brésilien a même été annoncé... à l'OM . Face à cette rumeur, Thibaud Vézirian avait réagi, confiant : « Neymar envoyé, même à l’OM. Oui, ce n’est pas un poisson d’avril. J’ai ri quand j’ai vu ça, mais oui toujours plus loin, Neymar un peu en froid avec le PSG qui reviendrait pour battre ceux qui l’ont envoyé dehors. L’histoire, alors qu’il ne joue plus que sur une jambe. Qui ose ça ? Mais comme il y a de l’oseille à l’OM, les agents qui demandent aux journalistes ou aux comptes communautaires de relayer des rumeurs mercato, ça fait le business, ils y vont gaiement. Cette rumeur est fabuleuse, Neymar à l’OM ».

« Bien sûr, que Neymar il y a 4 clubs, Fenerbahce, il faut toujours mettre un club turc, Aston Villa, avec les kilomètres que demandent Unai Emery à ses équipes bien sûr qu’il va ramener Neymar en Premier League, Santos pour renouveler son contrat. Ça va peut-être être ça. Pour montrer à Santos que Neymar vaut encore quelque chose et qu’il faut renouveler à un bon niveau, ils te disent qu’il y a Marseille, Aston Villa et Fenerbahce qui est dessus. Si ça ce n’est pas téléguidé », avait poursuivi le journaliste, dévoilant l'objectif caché derrière cette rumeur d'une arrivée de Neymar à l' OM .

« J'ai pris la décision et j'ai écouté mon coeur »

Et ce qui devait arriver arriva : Neymar a prolongé à Santos. Comme prédit par Thibaud Vézirian, le Brésilien a bel et bien paraphé un nouveau contrat avec le club brésilien, là où tout avait commencé pour lui. « J'ai pris la décision et j'ai écouté mon coeur. Santos, ce n'est pas seulement mon équipe, c'est ma maison. Mes racines, mon histoire, ma vie. Ici, j'ai été un enfant, qui est devenu un homme. Ici je peux être le même, vraiment heureux. C'est ici que je veux réaliser les rêves qu'il me reste et personne ne va m'arrêter. Je m'en vais, je reviens et je reste », a même fait savoir Neymar.