Mercato - OM : Nouvelles révélations croustillantes sur la piste Riyad Mahrez !

Publié le 8 décembre 2020 à 9h45 par T.M.

Ce mercredi, l’OM affrontera Manchester City et Riyad Mahrez. Un joueur qui aurait très bien pu porter le maillot phocéen si la direction ne s’était pas manquée à son sujet.

Champion d’Angleterre et meilleur joueur de Premier League en 2016, Riyad Mahrez a totalement explosé sous le maillot Leicester. A 29 ans, l’Algérien, désormais à Manchester City, a connu une ascension folle, lui qui a notamment échappé aux plus grands français. Et si il y a bien un club qui peut se mordre les doigts pour le joueur passé par Le Havre, c’est l’OM. En effet, les Phocéens auraient très bien pu s’offrir Mahrez il y a quelques années. « Mon club de cœur, c’était Marseille. Ils m’ont appelé pour faire un essai. J’y vais, je m’entraîne avec la CFA de Franck Passi, tout se passe grave bien, à tel point que José Anigo descend et me dit qu’ils veulent me faire signer », avait révélé le joueur de Pep Guardiola, qui avait au final était snobé par l’OM, qui avait préféré miser sur Billel Omrani, qui a depuis disparu des écrans radars.

Pas un, mais deux échecs !