Mercato - OM : Ces révélations sur l’arrivée avortée de Nasser Larguet... à l'ASSE !

Publié le 7 mars 2021 à 1h15 par B.C.

Alors qu’il s’apprête à disputer son dernier match à la tête de l’OM, Nasser Larguet aurait pu connaître un tout autre destin en s’engageant en faveur de l’ASSE il y a quelques années…

Journaliste à L’Equipe , Bernard Lions a publié cette semaine un livre consacré à l’AS Saint-Etienne : Derrière la porte verte . Des anecdotes surprenantes concernant le club du Forez sont ainsi racontées dans cet ouvrage, notamment l’arrivée avortée de Didier Deschamps en lieu et place de Laurent Roussey au début de l’année 2008. « Un maître-chanteur essaye d’extorquer de l’argent à Caïazzo. Le président du conseil de surveilance de l’ASSE dépose une plainte qui aboutit rapidement, le maître-chanteur est rapidement démasqué. Claude Trémois, c’est son nom, explique qu’il a obtenu son numéro grâce à Laurent Roussey , explique-t-il, dans des propos relayés par Poteaux-Carrés . Caïazzo n’a plus qu’une idée en tête : faire la peau à Roussey. Il lui a même trouvé un remplaçant : Didier Deschamps, avec lequel il déjeune au restaurant Le Mas Candille, à Mougins. Libre depuis son départ de la Juventus, Deschamps est intéressé mais tant que Roussey reste en place, il ne donnera pas de réponse positive à Caïazzo. » Finalement, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France ne débarquera jamais à l’ASSE, et Bernard Caïazzo partira à la recherche d’un autre entraîneur…

Nasser Larguet aurait pu débarquer à Saint-Etienne…