Mercato - OM : Ces révélations sur ce deal à 8M€ bouclé par Pablo Longoria !

Publié le 4 juillet 2021 à 17h10 par B.C.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Cengiz Under en provenance de l’AS Roma. Si le club phocéen n’a pas précisé les détails de cette opération, les Romains ont quant à eux révélé les différentes clauses présentes dans le contrat de l’ailier turc.

Et de quatre pour Pablo Longoria ! Comme annoncé ces dernières heures, l’Olympique de Marseille s’est attaché les services de Cengiz Under en provenance de l’AS Roma. L’ailier turc de 23 ans rejoint le club phocéen sous la forme d’un prêt avec option d’achat, mais l’OM n’a pas précisé les détails de cette opération au moment de l’officialisation. D’après La Provence ce dimanche, Pablo Longoria aurait toutefois la possibilité de conserver le joueur contre un chèque de 9M€ à l’issue de la saison 2021-2022. Sur son site internet, l’AS Roma a révélé les détails de ce dossier.

L’AS Rome révèle les détails de l’opération Cengiz Under

Comme l’a révélé l’AS Roma sur son site internet, l’Olympique de Marseille pourrait débourser jusqu’à 500 000€ pour le prêt de Cengiz Under selon certaines clauses négociées entre les deux parties. L'accord pourrait également permettre à l’international turc de rejoindre définitivement l’écurie marseillaise, et ce de manière obligatoire, selon certaines conditions validées au préalable par les clubs. Si Cengiz Under venait à être transféré à l’OM, l’AS Roma toucherait alors 20% d’une éventuelle revente à l’avenir.