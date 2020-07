Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage fort sur le duo Boudjellal-Ajroudi !

Publié le 12 juillet 2020 à 4h45 par La rédaction

Bien que le duo Boudjellal-Ajroudi suscite de nombreuses critiques, Roland Courbis semble quant à lui bien moins méfiant à l'égard des deux hommes désirant reprendre l'OM.

Depuis quasiment deux semaines, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal sont au cœur de toutes les discussions. Et pour cause, le binôme est ultra présent dans les médias afin de mettre la pression sur Frank McCourt et le convaincre de vendre l'Olympique de Marseille. Une omniprésence qui discrédite d'ailleurs ce projet dont les zones d'ombre sont nombreuses. Cependant, Roland Courbis semble quant à lui plutôt confiant.

«Si tu ne mets plus un sou, tu vas monter quelle équipe pour jouer la Ligue des champions'»