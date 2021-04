Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Caleta-Car plombé par son énorme transfert avorté ?

Publié le 13 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Dans le viseur de Liverpool cet hiver, Duje Caleta-Car est finalement resté à l'OM. Et selon Manuel Amoros, ce transfert avorté aurait d'importantes conséquences sur son niveau actuel.

Cet hiver, Liverpool a du faire face à une cascade de blessures au poste de défenseur central. Par conséquent, les Reds se sont mis en quête d'un nouvel axial et ont notamment transmis une offre à l'OM pour recruter Duje Caleta-Car. Le club entraîné par Jürgen Klopp aurait même transmis une offre de 26M€ au club phocéen, en vain. Pablo Longoria a refusé cette proposition et les prestations du Croate sont plus discrète ces dernières semaines. Manuel Amoros y voit d'ailleurs un lien clair.

«Il a été déçu de ne pas avoir signé avec Liverpool cet hiver»