Mercato - OM : Ça tombe à l'eau pour un coup de coeur de De Zerbi

Après Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg, l’OM regarde encore en Premier League dans l’optique de renforcer son effectif. En ce sens, la direction olympienne négocie toujours avec Arsenal concernant Eddie Nketiah, mais aurait également pris des renseignements à propos du joueur de Fulham, Andreas Pereira, très apprécié par Roberto De Zerbi.

Que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, l’OM a bouclé plusieurs opérations avec des clubs de Premier League lors de cette période de mercato estival. Iliman Ndiaye (24 ans) a été transféré à Everton et Ismaïla Sarr (26 ans) est attendu du côté de Crystal Palace. Mason Greenwood (22 ans) et Pierre-Emile Hojbjerg (28 ans) sont arrivés en provenance de Manchester United et Tottenham, mais d’autres joueurs pourraient débarquer depuis l’Angleterre d’ici à la fermeture du marché des transferts.

L’OM a fait une nouvelle offre pour Nketiah

Hwang Hee-Chan (28 ans, Wolverhampton) serait dans le viseur de l’OM, mais c’est la piste menant à Eddie Nketiah qui semble être la plus chaude ces derniers jours. Comme indiqué par The Athletic, Marseille a formulé une nouvelle offre afin de s’attacher les services de l’attaquant âgé de 25 ans, estimée à 20M€. Une proposition qui se rapprocherait des demandes d’Arsenal, où l’international anglais (1 sélection) est sous contrat jusqu’en juin 2027. À un autre poste, l’OM aurait également étudié la possibilité de recruter Andreas Pereira.

L’OM intéressé par Andreas Pereira mais…

Selon le journaliste de L’Équipe Mathieu Grégoire, la direction olympienne aurait en effet pris des renseignements à propos de l’international brésilien (8 sélections), très apprécié par Roberto De Zerbi. Mais les demandes de Fulham, où Andreas Pereira est sous contrat jusqu’en juin 2026, auraient refroidi l’OM. Le club anglais demandait un transfert sec avec une indemnité de transfert importante et ce dossier serait d’ores et déjà refermé. Le profil du milieu offensif âgé de 28 ans ressemble fortement à celui de Valentin Carboni (19 ans), qui devrait quant à lui être prêté avec option d’achat par l’Inter Milan dans les prochains jours.