Mercato - OM : Brillant avec le Maroc, il lâche sa réponse à Longoria

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le collimateur de l’OM qui envisage d’attirer du renfort au milieu de terrain, Azzedine Ounahi semble bien parti pour quitter le SCO Angers dans la lignée de son excellent Mondial avec le Maroc. Le milieu de terrain s’est confié sans détour sur son avenir.

Auteur d’une Coupe du Monde XXL avec la sélection du Maroc, le milieu de terrain Azzedine Ounahi (22 ans) affole déjà le mercato hivernal. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’OM s’est rencardé à son sujet alors que son contrat court jusqu’en 2026 avec le SCO Angers, mais Pablo Longoria n’est pas seul sur le coup puisqu’Ounahi intéresse également de grosses écuries étrangères comme le FC Barcelone.

« Il y a des clubs intéressés »

Interrogé sur le site officiel du SCO Angers, Azzedine Ounahi a confirmé sa grosse cote sur le mercato : « Aujourd’hui, nous savons tous qu’il y a des clubs intéressés. Ce sera un choix à faire, un choix qui sera important pour ma carrière et surtout faire le bon choix. Nous ne savons pas comment ça va se passer encore. Est-ce que je vais signer et partir en janvier ? Est-ce-que je vais signer, rester et aider le club et partir cet été ? Je ne sais pas encore. J’attends d’ici les jours, semaines qui arrivent pour faire le bon choix. Je suis en contact tous les jours avec le Président. Nous allons faire le bon choix pour ma carrière et pour le club », indique l’international marocain.

« Le projet sportif avant tout »