Mercato - OM : «Bagarre» avec la nouvelle recrue !

Fraîchement recruté par l’OM qui vient d’officialiser son arrivée en provenance du RC Lens sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 18M€, Facundo Medina a été accueilli au club par une vidéo de son compatriote Leonardo Balerdi. Ce qui donne une séquence assez insolite entre les deux défenseurs argentins de l’OM.

« Tu es un joueur magnifique »

Le capitaine de l'OM a d'ailleurs tenu à faire une vidéo de bienvenue à Facundo Medina, dans une séquence filmée par le site officiel du club : « Salut mon frère. Je voulais te faire cette petite vidéo pour te souhaiter la bienvenue et aussi pour te dire que c'est normal, tu es un peu fatigué que l'on te batte toujours. Donc je suis content de te voir avec les couleurs de l'OM et de te recevoir à l'Orange Vélodrome et au club. Je sais que tout le club va t'aimer frérot, parce que tu as un cœur magnifique, tu as la grinta, et tu es un joueur magnifique aussi. Donc frérot, tout le meilleur pour toi et à bientôt », lâche Balerdi. Et Medina n'a pas tardé à répondre à son ami...