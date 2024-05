Mercato - OM : Aubameyang vide son sac après son transfert

Amadou Diawara

A la peine à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de claquer la porte du Stamford Bridge lors du dernir mercato estival. En effet, le buteur gabonais de 34 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM. Interrogé sur son transfert, Pierre-Emerick Aubameyang a lâché toutes ses vérités.

Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, Pierre-Emerick Aubameyang a quitté Chelsea pour signer librement et gratuitement à l'OM. A Marseille depuis presque un an, l'attaquant de 34 ans s'est livré sur son transfert lors d'un entretien accordé à Colinterview sur YouTube .

Nouvel entraîneur à l'OM, c'est imminent ! https://t.co/CAsGUomUwn pic.twitter.com/ZwKIwGBUNm — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

«Je savais que je pourrai en souffrir quelque temps»

« Dans quel état d'esprit suis-je arrivé à l'OM ? Je suis arrivé en sachant que j'aurai un statut, parce que ma carrière parle d'elle-même. Je pense que je suis vraiment venu avec beaucoup d'humilité, puisque justement, je sors d'une saison compliquée, donc je sais qu'il va forcément me falloir du temps pour m'adapter à ma nouvelle équipe, à mes nouveaux coéquipiers, ce qui est normal, et pour retrouver le rythme, parce qu'on peut s'entrainer comme un fou, mais ça ne sera jamais la vérité d'un match, parce que l'intensité qu'on te demande dans un match, ça n'a rien à voir avec un entrainement, donc je savais que je pourrai en souffrir quelque temps » , a confié Pierre-Emerick Aubameyang, avant de poursuivre.

«C'est pour ça que je suis arrivé avec cette mentalité là»