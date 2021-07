Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après son très gros échec, Gerson rassure les Marseillais !

Publié le 9 juillet 2021 à 4h15 par A.M.

Présenté à la presse ce jeudi, Gerson a notamment évoqué son premier passage en Europe qui ne s'était pas très bien passé.

Première recrue estivale de l'OM, Gerson a débarqué pour environ 30M€, bonus compris, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Un montant qui a suscité de nombreuses interrogations compte tenu du fait que le premier passage en Europe du milieu de terrain brésilien, qui a évolué à l'AS Roma puis à la Fiorentina, était un échec. Mais Gerson a tenu à se montrer rassurant.

«Mon passage en Italie n'a pas été une erreur»