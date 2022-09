Foot - Mercato - OM

Après ses débuts, cette recrue lâche un gros message

Publié le 17 septembre 2022 à 22h00 par La rédaction

Arrivé en provenance de Manchester City sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Issa Kaboré vit un rêve depuis son arrivée à l’OM. Passé notamment par Troyes où il y était prêté la saison dernière, le piston droit est revenu sur sa découverte de Marseille lors d’un entretien pour Foot Mercato.

Durant ce mercato estival, L’OM était à la recherche d’un piston droit. Après l'arrivée de Jonathan Clauss, ça a été au tour d’Issa Kaboré de signer à l’Olympique de Marseille. Lors d’un entretien pour Foot Mercato , le jeune défenseur est revenu sur son intégration au sein du club marseillais, mais aussi de la ville.

« Tout est magnifique »

Fraîchement arrivée à Marseille, Issa Kaboré s’est exprimé sur sa découverte de la ville, mais aussi des conditions d'entraînement : « C'était mieux que ce que j'imaginais. C'est même beaucoup plus que ce que j'imaginais. C'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus grand. Les terrains d'entraînement, le staff... Tout est magnifique. »

« Je ne sais pas comment l'expliquer cette sensation »

Ce mardi, Issa Kaboré a découvert pour la première fois le Stade Vélodrome sous ses nouvelles couleurs. Le jeune défenseur était rentré en toute fin de rencontre face à l'Eintracht Francfort en Ligue des champions. « C'était incroyable, je ne sais pas comment l'expliquer cette sensation. Le match, vraiment c'était magnifique. Les supporters criaient. En plus, on devait pousser, pousser, pousser. C'était "whaou". Ce qui revenait dans ma tête, c'est qu'on devait essayer de gagner. C'était exceptionnel. À la fin du match, je me suis senti très bien. C'est un peu comme si c'était là où je devais être.»

« Il m'a dit que c'était un grand club »