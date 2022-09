Foot - Mercato - PSG

Campos a mis le paquet pour ce transfert, Galtier dresse un constat

Publié le 17 septembre 2022 à 21h10 par Dan Marciano

Dès son arrivée au PSG, Christophe Galtier a cherché à mettre en place un système capable de faire cohabiter Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Pour cela, il a mis en place une défense à trois, avec deux récupérateurs devant. Marco Verratti et Vitinha sont les deux joueurs les plus utilisés dans ce secteur de jeu depuis le début de la saison. Et le coach parisien est ravi des prestations réalisées par sa recrue.

Avant la trêve internationale, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais dimanche. Le PSG est toujours invaincu depuis le début de la saison et reste sur six victoires en sept matchs de Ligue 1. Une série que les Parisiens auront à cœur de poursuivre au Groupama Stadium. Mais les rencontres s’enchaînent ces dernières semaines et Christophe Galtier pourrait effectuer des changements, notamment au milieu de terrain.

« Il est très important dans notre jeu »

Dans le système mis en place par l’entraîneur du PSG, avec un double pivot devant une défense à trois, Marco Verratti et Vitinha sont les deux joueurs les plus utilisés dans le cœur du jeu. Christophe Galtier a d’ailleurs souligné l’importance et le niveau de performance de l’international italien cette saison : « Marco, ça fait dix ans qu'il est dans notre Championnat. J'ai cet énorme privilège de l'entraîner. Il a eu des passages à vide, il a eu une série de blessures. Il est à un niveau incroyable, il est très important dans notre jeu. C'est un joueur très présent à la récupération à la perte. Il est à un niveau exceptionnel », a-t-il confié en conférence de presse.

« Je suis satisfait de l'association de Marco et Viti »