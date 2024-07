Mercato - OM : Après Aubameyang, un nouveau départ en préparation ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l’OM, le marché des transferts est très animé et ce dans tous les sens. Si on parle beaucoup des arrivées, l’effectif de Roberto De Zerbi est également marqué par des départs. Ce jeudi, c’est le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie saoudite qui a été officialisé. Une liste qui risque de s’allonger encore et on pourrait y retrouver le nom d’Azzedine Ounahi.

Tandis que Mason Greenwood est arrivé à Marseille pour signer à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a lui fait ses valises. Après seulement un an sur la Canebière, le Gabonais s’est envolé pour l’Arabie Saoudite. Un départ qui ne devrait pas être le dernier au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi. Qui sera le prochain à l’OM ? Et si c’était Azzedine Ounahi ?

Ça négocie pour Ounahi ?

Loin d’être convaincant depuis son arrivée à l’OM, Azzedine Ounahi pourrait poursuivre sa carrière loin de Marseille. Pour Football Club de Marseille, Mathieu Grégoire, journaliste L’Equipe, a révélé : « Ounahi, je sais qu’un club est dessus. Ce n’est pas très poussé. Il a des clubs qui s’intéressent à lui ».

Ounahi veut rester pour De Zerbi ?

Partira ? Ne partira pas de l’OM ? Récemment, les médias marocains expliquaient qu’Azzedine Ounahi souhaitait initialement partir lors de ce mercato estival. Mais voilà que le joueur de l’OM aurait revu sa position et envisagerait désormais de rester suite à l’arrivée de Roberto De Zerbi. A suivre…