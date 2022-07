Foot - Mercato - OM

Mercato -OM : Annoncé sur le départ, Bamba Dieng annonce la couleur

Publié le 19 juillet à 23h00 par Thomas Bourseau

Bien qu’il semble avoir la cote sur le marché des transferts, Bamba Dieng ne permettrait pas en l’état à l’OM de réellement songer à le vendre au vu des offres qui parviennent à la direction présidée par Pablo Longoria. Et dans l’esprit de l’attaquant sénégalais, il ne serait absolument pas question d’un départ.

Bamba Dieng sur le départ ? Avant la clôture du mercato estival le 1er septembre prochain, l’international sénégalais et champion d’Afrique en titre pourrait plier bagage. Ce fut déjà le cas cet hiver avec de multiples portes de sortie en Angleterre dont West Ham. Finalement, Dieng était resté à l’OM, mais pour combien de temps ?

L’OM a reçu une offre jugée trop basse et réclame 15M€ pour Dieng

Ce mardi, L’Equipe a fait part d’une offre de Fribourg de 8M€ pour le transfert de Bamba Dieng. Néanmoins, pour accepter de céder l’attaquant de l’OM, le président Pablo Longoria réclamerait au mieux la coquette somme de 15M€. D’autant plus que le patron de l’OM a fait passer le message suivant en conférence de presse ce mardi après-midi. « Ça n'ouvre pas plus la porte à un départ de Dieng. Luis Suarez a des caractéristiques différentes. Il était nécessaire de le prendre. On voulait ce profil pour développer l'idée de jeu d'Igor Tudor ».

Concernant le #MercatOM, la position de Bamba #Dieng n’a pas changé : il veut rester à l’#OM cette saison et n’a pas l’intention de partir. — Alexandre Jacquin (@AJac13) July 19, 2022

Bamba Dieng ne veut pas quitter l’OM