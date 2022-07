Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : A peine arrivé, une recrue de Longoria annonce la couleur

Publié le 4 juillet 2022 à 3h00 par Arthur Montagne

Recruté lors du précédent mercato d'hiver, Samuel Gigot a officiellement débarqué à l'OM cet été. Le défenseur central remplace numériquement William Saliba, de retour à Arsenal, et il ne manque pas d'ambitions pour son passage à Marseille.

Conscient du risque de voir William Saliba retourner à Arsenal à l'issue de son prêt, qui ne s'accompagnait pas d'une option d'achat, l'OM avait anticipé en recrutant Samuel Gigot dès le mois de janvier, avant de l'envoyer en prêt au Spartak Moscou jusqu'à la fin de la saison. Le défenseur central a débarqué cet été à Marseille avec de grandes ambitions.

Gigot affiche sa fierté...

Sur le site officiel de l'OM, Samuel Gigot a ainsi affiché sa choix d'être à Marseille. « Dans ma famille, on est tous supporters de l'OM depuis toujours, je suis donc très fier de rejoindre ce club aujourd'hui. Quand on est jeune et de la région, le rêve ultime, c'est de jouer à l'Olympique de Marseille, et c'est une grande fierté de le réaliser », assure-t-il avant d'exprimer sa volonté de s'imposer.

... et veut s'imposer à l'OM