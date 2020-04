Mercato : Olivier Giroud dans une impasse à Chelsea ?

Foot - Mercato

Olivier Giroud et Chelsea discuteraient dans l'optique de trouver un accord pour une prolongation de contrat. Les dirigeants des Blues refuseraient de lui offrir ce qu’il demande.

L’aventure d’Olivier Giroud à Chelsea pourrait bien toucher à sa fin. En effet, le champion du monde tricolore est contractuellement lié avec le club londonien jusqu’en juin prochain et ne serait pas en passe d’apposer sa signature sur un nouveau contrat. D’après Nicolo Schira, le clan Giroud réclamerait un bail pour deux saisons supplémentaires quand la direction des Blues ne lui en proposerait qu’une. Les négociations n’avanceraient plus avec Chelsea, et un départ libre de tout contrat vers l’Inter ne serait pas une option à écarter selon le journaliste italien. Antonio Conte serait un admirateur de longue date du Français.

Olivier #Giroud's agent (M.Manuello) have talked with #Chelsea about the contract extend. French striker want 2 years, Marina Granovskaia would only give 1. #Inter are looking, because #Conte would like Giroud. #transfers #CFC