Mercato - OL : Une pépite d'Aulas annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 21 septembre 2021 à 15h08 par La rédaction

Prêté à l'Oud-Heverlee Leuven jusqu'à la fin de la saison, Cenk Ozkacar a bien l'intention de retourner à l'OL après son passage en Belgique, afin de tenter de s'y imposer.