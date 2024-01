Mercato - OL : Un indésirable à 7M€ sur le départ ?

Jean de Teyssière

L'OL a mal commencé l'année 2024 en perdant lourdement face au Havre (1-3), le tout en infériorité numérique après deux expulsions de ses défenseurs centraux (Jack O'Brien et Duje Caletar-Car). Pour autant, le club rhodanien est très actif sur ce mercato hivernal, tant dans le sens des départs que des arrivées. D'ailleurs, un élément indésirable devrait faire l'objet de convoitises...

L'OL dispose d'un enveloppe de 50M€ sur le marché des transferts cet hiver et il l'utilise à bon escient. Pour le moment, trois recrues sont arrivées (Adryelson, Malick Fofana et Lucas Perri) et d'autres pourraient rapidement faire de même, comme Gift Orban. Si c'est animé côté arrivée, cela pourrait aussi le devenir concernant les départs.

Sage ne compte pas sur Diomandé

L'un des premiers choix forts du nouvel entraîneur lyonnais, Pierre Sage, a été de mettre à l'écart le défenseur central et international ivoirien, Sinaly Diomandé. Plus que jamais sur le départ, l'OL attendrait au moins 7M€ pour lâcher celui qui a été formé au club.

Mercato - OL : Un grand nom se rapproche ? https://t.co/F0LvSlXiQt pic.twitter.com/qVO9pMRp78 — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Deux clubs se disputent Diomandé