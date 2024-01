Mercato - OL : Un grand nom débarque, le transfert est bouclé !

La rédaction

Alors que la fin du mercato hivernal approche à grand pas, l'OL ne s'est toujours pas renforcé au milieu de terrain. Si la piste menant à Nemanja Matic semblait vouée à l'échec, le Stade Rennais et le club rhodanien sont finalement parvenus à trouver un accord. L'international serbe va bel et bien rejoindre Lyon contre une somme d'environ 3M€.

C'était l'un des secteurs prioritaires de l'OL pour le mercato d'hiver. Alors qu'il s'est déjà attaché les services d'un gardien de but (Lucas Perri), d'un défenseur (Adryelson) et de deux attaquants (Gift Orban et Malick Fofana), le club rhodanien, à quelques jours de la fermeture de la fenêtre des transferts, n'a toujours pas enregistré de nouvelles têtes pour son entre-jeu.

L'OL fait craquer Rennes pour Matic

Pourtant, le club de John Textor a exploré de nombreuses pistes, dont une prioritaire : Nemanja Matic. Si le Serbe et l'OL étaient parvenus à trouver un accord, le Stade Rennais avait fermé la porte à un départ cet hiver. Mais la situation a changé depuis. Comme le révèle L'Equipe , les bonnes relations entre les deux clubs ont finalement permis à déboucher sur un transfert de l'ancien Mancunien à Lyon.

L'OL va débourser 3M€ pour Matic

En effet, toujours selon le quotidien sportif, les deux écuries sont tombées d'accord pour le transfert de Matic pour une indemnité légèrement inférieure à 3M€. L'international serbe (48 sélections) va signer à l'OL jusqu'en juin 2026.