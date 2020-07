Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Rudi Garcia prend position pour l'avenir de Martin Terrier !

Publié le 1 juillet 2020 à 15h50 par B.C.

Pressenti pour rejoindre le Stade Rennais, Martin Terrier reste dans les plans de Rudi Garcia comme l'a expliqué ce mercredi le coach de l'OL.