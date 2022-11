Mercato - OL : Retournement de situation pour ce protégé de Laurent Blanc ?

Hugo Chirossel

De retour sur un banc de Ligue 1 depuis maintenant un peu plus d’un mois, Laurent Blanc a relancé certains joueurs sur qui Peter Bosz ne comptait pas à l'OL. C’est le cas de Jérôme Boateng, mais également d’Houssem Aouar. Ce dernier, sous contrat jusqu’en juin 2023 et proche d’un départ l’été dernier, susciterait l’intérêt de l’AC Milan. Mais Jean-Michel Aulas de son côté aurait encore l’espoir de le prolonger.

Laurent Blanc l’a annoncé dès sa prise de fonction : il comptait s’appuyer sur les joueurs d’expérience à sa disposition pour relancer l’Olympique Lyonnais. Du moins dans un premier temps, avant de pouvoir travailler plus en profondeur avec son groupe pendant la trêve internationale due à la Coupe du monde. En cinq matchs, l’ancien entraîneur du PSG a réussi à obtenir deux victoires, face à Montpellier (1-2) et le LOSC (1-0), pour deux défaites contre le Stade Rennais (3-2) et l’OM (1-0), ainsi qu’un match nul lors de la réception de l’OGC Nice (1-1) le week-end dernier.

L’AC Milan suit Houssem Aouar

En plus d’avoir réintégré Jérôme Boateng, Laurent Blanc a également relancé Houssem Aouar. Sous les ordres de Peter Bosz, le milieu de terrain âgé de 24 ans n’avait joué que 30 minutes depuis le début de la saison. Avec le technicien français, le pur produit de la formation lyonnaise a enchaîné cinq titularisations consécutives. Un retour qui attire l’attention, puisque d’après Foot Mercato , l’AC Milan s’intéresserait à sa situation.

Aulas veut le prolonger